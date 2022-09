Põhimõttekindel NBA staar jättis lauale 100 miljonit dollarit väärt lepingu

30-aastase tagamehe sõnul tundus lepingusse pandud vaktsiinikohustus sundmeetmena, kuid Netsi tegevjuhi Sean Marksi sõnul see nii pole. Nemad soovivad lihtsalt kindlustada enda positsiooni, kuna Irving ei saanud vastavalt New Yorgis kehtinud koroonameetmetele kuni märtsini meeskonda kodumängudel aidata. Võõrsil mängudel sõltus tema osalemine samuti vastavas osariigis kehtinud reeglitest.

«Me ei esitanud talle ultimaatumit. Asi on lihtsalt selles, et me soovime meeskonda inimesi, kellele saame loota ja kes on alati olemas. Vaktsiini tegemine pole kohustus, vaid see on inimese vaba valik,» selgitas Marks.