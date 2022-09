Venemaa koondise võrkpallur mobiliseeriti Ukraina sõtta

Üheks neist on kuuldavasti Aleksejev, kes tuli Kaasani Zeniidi ridades 2018. aastal nii Venemaa kui ka Meistrite liiga tšempioniks. Uudist kinnitas RIA Novostile võrkpalluri agent Dmitri Rezvanov.

Venemaa võrkpalliliidu peasekretär Aleksandr Jaremenko kinnitas samuti kuuldusi. Intervjuus Matš TV-le ütles ta, et 30-aastane sportlane sai kutse Moskva sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroolt ning lisas, et Aleksejev on teeninud kaks aastat Venemaa õhudessantväes.