Läti esireket enne mängu Kanepiga: ta võib veidi närvis olla

25-aastasel lätlannal jäi eelmise nädalaga seljataha pikk turniir Seoulis. Ta jõudis Lõuna-Koreas finaali, kus tuli tunnistada Jekaterina Aleksandrova 7:6 (4), 6:0 paremust. Hiljem selgus, et Ostapenkot segas jalamure.

«Ma ei saanud finaalis vigastada, see juhtus varem. Finaalis hakkas rohkem valu tegema. Sellepärast ei suutnud ma ka lõpuni võidelda. Tahtsin muidugi võita, aga see oli keeruline,» selgitas Ostapenko eilse treeningu järel kodumaa meediale.

Probleem on piisavalt väike, et Tallinnas siiski platsile tulla. «Ma ei pane endale mingit pinget, sest olen inimene. Lend kestis üle 20 tunni, oli päris keeruline,» arutles ta. «Olen Kanepiga mõned korrad mänginud. Tean, kuidas ta tegutseb ja mida oodata. Muidugi on tal kodupubliku ees mängides eelis. Samas võib ta ka veidi närvis olla.»