PARC FERMÉ ⟩ Millised WRC-rallid on legendaarsed ja miks?

Teema tõukus Toyota sõitja Elfyn Evansi sõnavõtust DirtFishile. Waleslane ütles: «Viimastel aastatel on kalendris palju muutusi olnud. Ilmselgelt mõistame piiranguid, mille põhjustas aastatel 2020 ja 2021 koroona. Promootor ja FIA tegid sarja elushoidmisel head tööd, kuid arvan, et peame mõne klassikalise ralli osas ettevaatlikud olema. Mõni neist on jäänud eksootilise etapi pärast kalendrist välja.»