Vaata, kes ja kui palju Eesti sportlastest saavad EOK toetust

«Team Estonia struktuuris olev EOK tippspordikomisjon on toetuste määramisel otsustusorgan ning Team Estonia põhimõte on sportlastele individuaalselt läheneda. EOK tippspordikomisjon kohtus kahe päeva jooksul 18 suveolümpiaala esindajaga ja kuulasime ära ettepanekud tippsportlaste ja nende treenerite toetuste osas,» selgitas Teigamägi.

Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis pakub sportlasele kvaliteetseid tugiteenuseid ning konkurentsivõimelise ettevalmistuse tiitlivõistlusteks. Team Estonia programmi kuuluvate sportlaste ja treenerite nimekirjad leiab siit!

Info toetuste kohta

TÄISKASVANUD

Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Alates märtsist 2018 läks EOK talialade toetamisel üle uuele, koefitsiendivabale süsteemile, kus toetused on fikseeritud ega kõigu aastast aastasse. Suvealad läksid uuele süsteemile üle pärast eelmist suveolümpiat Rio de Janeiros 2016.

Olümpiaettevalmistuse A- ja B-taseme toetused on fikseeritud tulemuste põhised (va üksikud erandid) ning lisaks sportlasele saab toetust ka sportlase treener. C ja C+ taseme toetust saavate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon*. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. C-taseme toetuse puhul ei kaasne automaatselt treeneri toetus. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate sportlaste ja treenerite nimekirja üle:

täismahus suvealad septembris ja talialad märtsis;

aastaringselt jooksvalt vastavalt sportlaste arengule ja tulemustele.

Sportlased saavad toetust vastavalt tasemele, mille määravad tulemused (summad ühes kuus) on saavutatud olümpiamängude programmi kuuluvatel spordialadel ja võistlusaladel:

A-tase

OM ja MM 1. koht: palgafond 4000 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR

OM ja MM 2.-3. koht, EM 1. koht: palgafond 2500 EUR ja ettevalmistustoetus 2200 EUR

B-tase

OM 4.-10. koht, MM 4.-8. koht, EM 2.-3. koht: palgafond 1600 EUR ja ettevalmistustoetus 1400 EUR

C-tase

OM-kandidaadid: ettevalmistustoetus 1000 EUR

C+ (erand)

EOK tippspordikomisjoni eriotsusega määratud toetus maailma paremikku kuuluvatele Eesti sportlastele, kes süsteemi kohaselt peaksid saama C-taseme toetust, kuid erandkorras saavad B-taseme ettevalmistustoetust 1400 eurot kuus.

A-tase

1800 EUR

B-tase

1400 EUR

C-tase

800 EUR

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.

NOORED

Eesti Olümpiakomitee käivitas 2017. aasta märtsis noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille raames toetatakse 14-22-aastaseid valitud noorsportlasi. Tegu on Eestis ainsa sihtsuunitlusega nimelise toetusega noorsportlastele.

Toetussüsteemi eesmärk on toetada noorsportlaste arengut, suurendada nende konkurentsivõimet ning soodustada üleminekut täiskasvanute klassi.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi pääsevate sportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon. Kandidaadid esitavad spordialaliidud. Tippspordikomisjon vaatab toetust saavate noorsportlaste nimekirja üle:

täismahus suvealad septembris ja talialad märtsis;

aastaringselt jooksvalt vastavalt noorsportlaste arengule ja tulemustele.

Toetuse suuruseks on alates 2019 jaanuarist 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas. Toetused makstakse välja kvartaalselt. Kui sportlane langeb enne uue kvartali algust toetusnimekirjast välja, lõpetatakse ka toetuse maksmine.

Alates 2019 jaanuarist laiendas EOK toetussüsteemi treenerile, kes juhendavad saavutusspordile orienteeritud noori. Tippspordikomisjon valib välja noorte treenerid, kes saavad aastas 1500 eurot toetust. Ka treenerite toetus makstakse välja kvartaalselt (375 eurot kvartalis).

Kõik toetussummad kannab EOK spordialaliitu.