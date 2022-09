Järjekordne pilguheit Schumacherite salaellu: nad peavad nüüd täiesti teistmoodi hakkama saama

«Lähedus ja sõprus on väga olulised, nagu ka Keep Fighting (jätka võitlust – toim.) fond. Nemad on kõik osa elust ja palju tähtsam osa kui tulemused ja meie armastatud võidusõidud. Elu ei koosne ainult kihutamisest,» lausus Todt, kes tüüris Ferrarit just Schumacheri hiilgeaegadel.