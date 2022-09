Papa Rovanperä otsustas viimasel hetkel pojale Uus-Meremaale toeks lennata

Tegelikult ei plaaninud 56-aastane soomlane esialgu maakera kuklapoolele lendama, ent kuna pojal on võimalik seal ikkagi maailmameistriks tulla, otsustas papa pika teekonna ikkagi ette võtta.

«Esialgu mõtlesin ma tõesti, et ei hakka minema, kuid seejärel otsustasin otsa ringi pöörata. Leidsin, et ma pean ikkagi kohale minema ja kaasa elama,» vahendab Ilta-Sanomat 111 rallil startinud Harri Rovanperä sõnu.

Kalle Rovanperä edu lähima jälitaja Ott Tänaku ees on 53 punkti, mis tähendab, et kui soomlane teenib maakera kuklapoolel meie roolikeerajast kaheksa või enam punkti*, kroonitaksegi ta läbi aegade noorimaks maailmameistriks.