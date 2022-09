Tänaku otsekohene avaldus: pean hindama, kas jätkan oma karjääri

Siiani on kõige tõsisemalt spekuleeritud 2019. aasta autoralli maailmameistri Toyotasse naasmise üle, kuid sealne tiimipealik Jari-Matti Latvala kummutas nädala alguses justkui need jutud.

Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville seevastu soovib, et eestlane jätkaks Hyundais ning on ka veendunud, et saarlane seda ka teeb.

Selle nädala alguses uuris toetaja Betsafe Tänakult, kellel on tehniliselt Hyundaiga järgmiseks aastaks leping olemas, kas seal kontrahtis leidub punkt, mis lubaks emmal-kummal osapoolel sellest kahe hooaja vahel taganeda.

Saarlane ei soovinud sellele vastata, sõnades vaid: «Sõitjate lepingud on sellised dokumendid, kus kokkulepped on sõlmitud kahe osapoole vahel ja mis ei kuulu kunagi kolmandatele osapooltele avalikustamiseks, kui see just mingil erilisel juriidilisel põhjusel ei ole vajalik.»

Samas, kui Prantsusmaa väljaanne AutoHebdo meie mehelt uuris, mis tema järgmise aasta plaanid on, avaldas Tänak nii mõndagi uut.

«Ma pole veel midagi otsustanud. Vastab tõele, et mul on [Hyundaiga] kehtiv leping. Samas, küsimus ei seisne mitte selles, et mis meeskonnas ma sõidan. Enne tuleb mul ikkagi hinnata, kas ma üldse tahan oma karjääri jätkata,» tuli saarlane lagedale otsekohese avaldusega.

Vastav otsus võib Tänaku peaks küpseda sealjuures päris kaua. «Ma pole selle otsusega mingisuguse surve all, seega ei oska ma teile öelda, millal ma otsuse langetan,» jätkas ta.

«Mu otsus pole kuidagi seotud käimasoleva hooaja tulemustega. Esiteks tahan ma näha, milliseks kujuneb olukord minu peres tänavuse aasta lõpuks. Seejärel hindan ma, kas kavatsen naisele toeks olla või oma karjääri jätkata,» sõnas saarlane.