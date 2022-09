Eesti toetab Putiniga heades suhetes poksijuhti

Pühapäeval pandi rahvusvahelises alaliidus hääletusele küsimus, kas korraldada erakorralised presidendivalimised, kus Kremlevile astuks vastu Hollandi alaliidu juht Boris van der Vorst. Häältega 106:36 otsustati, et valimisi pole vaja.

Seepeale väljastas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) pressiteate, avaldades IBAs toimuva pärast muret. Avalduses toodi esile, et IBA peatas paar päeva enne kongressi Ukraina liikmesuse. IBA põhjendas otsust sellega, et Ukraina valitsus sekkus kohaliku alaliidu töösse. Veel nentis ROK, et presidendivalimisi ei toimunudki, vaid hääletati, kas valimisi üldse korraldada.