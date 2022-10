JÄRELVAADATAV ⟩ Kõrgseltskonda naasnud Võru alistas Pärnu

Enne mängu:

Barrus Võru VK peatreener Oliver Lüütsepp ütles esimese kodumängu eel, et enim teevad muret vigastused. «Mure on see, et ei saa täies koosseisus mängida, lätlasest diagonaal Edvarts Buivids pole mänguvlamis, tal oli suvel operatsioon ja pole veel taastunud. Aga see oli meile teada mure ja oleme sellega arvestanud. Enne Gutmanni turniiri murdis aga libero Cris Karlis Lepp sõrmeluu, see on probleeme vamistanud, sest ta on tähtis lüli meeskonnas. Nüüd peame lappima seda positsiooni nurkadega ja oleme Jarek Jänese duubelmeeskonnast seetõttu appi kutsunud,» kirjeldab juhendaja hetkeseisu, ent leiab ka positiivset.

«Positiivne on see, et see, kust me 1,5 kuud tagasi alustasime ja kuhu tänaseks oleme jõudnud, on nagu öö ja päev. Oleme väga suure sammu edasi teinud. Esimesed pallitrennid olid ikkagi üsna kohutavad ja hea on näha, et hetkel oleme hooajaks valmis, kui vigastused välja arvata.»