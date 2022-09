Kanepile kaotanud Ostapenko: ma ei andnud endast 50 protsentigi

Pärast USA lahtisi tahtsin enda hooaja lõppenuks kuulutada, kuid õnneks ma ei teinud seda. Olin nii füüsiliselt kui ka vaimselt väsinud. Valmistusin USA lahtisteks väga hästi, kuid kaotasin kohe esimeses ringis, ehkki mul oli palju võiduvõimalusi. Siis mõtlesin, et teeks pausi ja tuleks uuel aastal tugevamana tagasi. Kuid tundsin, et pean mängima Soulis ja Tallinnas. Tähtsaim on võidelda, isegi kui sa ei ole parimas hoos. Mul on hea meel, et jõudsin hooaja lõpus ikkagi ühte finaali (Soulis – toim), see lisab enesekindlust.»