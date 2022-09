ATSO MATSALU ⟩ Riik eraldab raha sporti läbipaistmatult ja ebavõrdselt

See on meile kui võõrustajariigile suur au. Täitunud on paljude eestlaste kauaaegne unistus, saame Kaia Kanepit ja Anett Kontaveiti näha WTA-tasemel oma koduväljakul võistlemas. Lisaks neile lõid turniiril kaasa ka Elena Malõgina ja Maileen Nuudi – seega on kaheksandik mängijatest Eestist.