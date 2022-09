Latvala tahab, et Rovanperä keskenduks Tänakule

Kolm võistlust enne hooaja lõppu on esimest MM-tiitlit jahtiva Rovanperä edu 2019. aasta maailmameistri Tänaku ees 53 punkti, kui laual on maksimaalselt 90 silma. Kui soomlane suudab maakera kuklapoolel teenida eestlasest vähemalt kaheksa punkti enam, on heitlus läbi: Rovanperä kindlustab tiitli.