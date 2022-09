Venemaa treener: sportlased oleksid sõjas kahuriliha

Portaal Championat võttis Žuliniga ühendust, kuna Matš TV teatel on mobilisatsioonikutse saanud ka Venemaa koondislased Dmitri Alijev ja Makar Ignatov. Alijev on tunamullune Euroopa meister, Ignatovi säravaimaks saavutuseks on mullune Venemaa meistrivõistluste hõbe.

«Öeldi, et kutse saavad vaid reservistid,» sõnas Žulin. «[Alijev ja Ignatov] peavad minema komissariaati ja tõendama, et nad on olemas. Ma ei usu, et nad sõtta saadetakse, aga kui nii läheb, siis see pole õige otsus. Tegemist on ju inimestega, kellel pole mingisugust [sõja]kogemust. Sportlased oleksid kahuriliha.»