Venemaa suusajuht Jelena Välbe: Ukraina sõjaga kaasnenud olukord on paljudele inimestele keeruline

Välbet norralaste käitumine ei morjendanud. «Mind ei huvita üldse, mida nemad asjast arvavad,» lausus Välbe Norra telekanalile TV2 ning tuletas meelde, et ega Norra suusaliit neid koosolekule kutsunud.

Mõistagi uuriti Venemaa suusajuhilt, mida ta arvab ikkagi sellest, et ilmselt pikendatakse nende keeldu rahvusvahelistel areenidel. Välbe otsustas sellele küsimusele vastamata jätta ning tõdes, et poliitikud tegelevad poliitikaga ning sportlased jäävad enda tegemiste juurde.

Samuti ei soovinud Välbe kommenteerida Ukrainas toimuvat sõda. «Ma võin selle kohta öelda ainult üht. Minu ema on venelanna ja isa ukrainlane. See olukord on paljudele inimestele keeruline,» lausus suusajuht.