Neymari ja Mbappé tülisse sekkusid Messi ja Ramos

Messi ja Mbappé läbisaamine on sel hooajal kulgenud üle kivide ja kändude. Staarjalgpallurite suhted halvenesid juba hooaja alguses augustis, kui mehed ei suutnud kokku leppida, kes peaks lööma penalteid.

L'Équipe kirjutab, et tülisse sekkusid PSG meeskonnakaaslased Ramos ja Messi. Ajalehe andmetel ütles Ramos Neymarile, et tal tuleb asutada klubi otsust määrata Mbappe peamiseks penaltilööjaks, isegi kui see talle ei meeldi.