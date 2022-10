Avo Keel 60: sõnakas liider nii palliplatsil kui ka selle ääres

Tänavusel hooajal astus 22 korral Eestis treenerina medali võitnud juubilar taas ootamatu sammu, asudes Soome liigas mängiva Rovaniemi naiskonna juhendajaks. «Mõtlesin, et teen enne pensionile jäämist ikka kõik tembud ära,» muheleb ta.

Tõsi, Rovaniemi eksootikaga on ta juba tasapisi taas harjunud. «Teisel siinoleku päeval kõndis linnas põhjapõder vastu, pidasin auto kinni ja tegin pilti,» räägib ta.

Keel peab ennast õnnelikuks inimeseks. «Minu hobist on saanud töö, mida teen pensionini jäämiseni,» sõnab ta ja toob välja oma edu suurima saladuse. «Selleks, et olen saanud käia mööda maailma ringi, eputada ja suled kohevile ajada, on vaja kodust tuge,» kiidab ta oma kindlat seljatagust.

Just abikaasa Kai ning lapsed Kati, Martti ja Markus on need kaljuseinad, kelle najale ta iga ilmaga on saanud toetuda.

Kui Kati ja nüüd ka Martti on juba tippvõrkpalliga lõpparve teinud, siis Markkus toimetab koondise tasemel edasi. «Eks ma hoia ikka tema mängudel silma peal,» ütleb uhke isa.

Üks asi on juubilaril veel südamel. Kirgliku metsamehena on tal meeles, et tema juubelipäeval, 1. oktoobril, algab Eestis jahihooaeg. «Olen jahimeeste peale kade, õnnitlen neid kõiki selle tähtsa päeva puhul,» saadab ta omakorda tervitused kõikidele Eesti küttidele.