Eesti parim kurlingupaar alustas Kanadas peetavat superturniiri kahe võiduga

Sari Mixed Doubles Superseries on uus viiest etapist koosnev võistlus, millest on kutsutud osa võtma maailma 24 paremat segapaari Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Sari koosneb neljast kvalifikatsiooniturniirist, mille põhjal pääsevad parimaid tulemusi näidanud võistkonnad viiendale etapile ehk finaalturniirile. Kõik etapid toimuvad Kanadas, iga etapi auhinnafond on vähemalt 50 000 Kanada dollarit ehk umbes 40 000 eurot.