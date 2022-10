GALERII ⟩ Kuulsaim eestlane Soomes esitles Tallinnas elulooraamatut

«Mul oli enne igat mängu rutiiniks öelda iseendale, et sööda, viska peale, sõida portesse, uisuta, võida. Enne telekaamerate ees tantsu alustamist hakkasin neid viite asja uuesti peas läbi käima. See oli imelik tunne, sest sain aru, et seal on mingi sarnane pinge nagu enne jäähokimängu,» rääkis Siim Liivik Unibet Sports Bari kogunenud kambale fännidele ja kaasteelistele.