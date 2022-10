Tänak viitas karjääri jätkumisele: loodan Rovanperäle tulevatel aastatel vastu saada

Tänak on ralli jooksul juba eelnevaltki viidanud, et ligi 13 aastat noorem kolleeg liigub vääramatult üldvõidu suunas. Viimase päeva eel jagas ta Rovanperä suunas veel kiitust.

«Pole küsimustki – ta on tänavu teinud suurepärast tööd. Ta rebis juba hooaja alguses väga edukalt eest. Sellel poisil on juba korralik ajalugu ja teda ootab suur tulevik,» arutles Tänak intervjuus All Live'ile.

«Aga muidugi ei taha ma sellega leppida, nii et loodetavasti suudame tuleval hooajal end tagasi tippu võidelda. Aga tänavu on Rovanperä teinud kindlasti hiilgava aasta.»

Võistluse eel viitas Tänak, et ta peab tõsiselt mõtlema, kas tuleval hooajal üldse karjääri jätkata. Äsjane avaldus annab aga lootust, et 2019. aasta maailmameister ei riputa kiivrit varna.

«Täna on meil sama auto, tempo pole lihtsalt piisav. Peame lihtsalt lõppu jõudma,» tõdes Tänak, et jätkuvalt teeb muret Hyundai i20 auto ülekanne. «Mida raskemad on olud, seda suuremad on meie probleemid. Loodetavasti on täna olud stabiilsemad.»