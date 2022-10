Neuville tunnistas, et Tänak oli temast üle

Autoralli MM-hooaeg lõpeb tänavu kahe asfaldiralliga Kataloonias ja Jaapanis. Need sõidetakse vastavalt 20.-23. oktoobri ja 10.-13. novembrini. Tasub märkida, et MM-sarja punktitabelis on Tänak teine ja Neuville kolmas. Nagu belglane on korduvalt maininud, pole Hyundais keegi suutnud teda hooaja lõikes alistada, kuid praegu on kõik trumbid eestlase käes, sest tema edu on 29 punkti.