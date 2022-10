Tallinna WTA-turniiri tšempion tänas Kontaveiti: sa tõid minust parima välja

Kontaveidist kuus päeva varem sündinud 26-aastane tennisist vabandas, et ta tänukõne peab, viidates mõistagi sellele, et kodupublik tahtnuks kuulda seda tegemas eestlannat. «Iga kord, kui teineteisega mängime, on see matš minu jaoks väga raske. Aitäh, et tõid minust parima välja,» tänas Krejčíková.