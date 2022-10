29 korda parem kui Ronaldo? Hämmastav Haaland uputas ManU

City eest said kübaratriki kirja nii Erling Braut Haaland kui ka nende akadeemia kasvandik Phil Foden. Muide, norralane tegi inglase kahele tabamusele eeltöö ja on nüüd löönud kaheksa vooruga tervelt 14 väravat.

Haaland on karjääris käinud väljakul kaheksas Premier League'i mängus ning selle ajaga on tema arvel juba kolm kübaratrikki. Seda on sama palju kui Cristiano Ronaldol, aga tema on Inglismaa liigas osalenud 232 kohtumises. Seega jõudis Haaland portugallase saavutuseni 29 korda kiiremini.