Turistirõõme nautinud triatleedid sattusid Jordaanias kivirahe alla

Austerlannad olid parasjagu Akaba linnas, avastamas kohalikku randu, et järgmisel päeval toimuvaks Continental Cup'i võistluseks kerge ujumisring teha, kui sattusid järsku kohalike noorte meeste piiramisrõngasse.

«Ühel hetkel oli kümme meest meie ümber ja hakkasid meid solvama. Kuna olime selleks hetkeks ka juba riided vahetanud, siis oli näha, et see oli see, mis neile ei sobinud – naised ujumisriietes,» meenutab Vilic vahejuhtumit, mis alles kogus tuure.

Nimelt otsustasid austerlannad ikkagi merre ujuma minna, kuid noormehed tulid sinna järele. «Nad piirasid meid ujudes ümber ja hakkasid meid kividega loopima! See oli väga ohtlik, üks suur kivi läks mu peast väga lähedalt mööda, Tanja sai ühega selja pihta,» jätkas Vilic lisades, et olukorra lahendamiseks otsustasid nad lihtsalt rannast kaugemale ujuda.

Kivit saadud sinikas. Foto: Instagran @saravilic

«Tundsime ennast seal turvalisemalt, sest olime neist kiiremad. Kui üks noormeestest mind rünnata üritas, surusin ta lihtsalt vee alla ja ujusin eemale,» sõnas ta.

Austria koondise peatreener Willi Lilge on tänulik, et olukord kõigest ühe sinikaga päädis. «Meil vedas, see võinuks palju hullemini lõppeda,» lausus ta.