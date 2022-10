Urmo Aava naaseb aastatepikkuse vaheaja järel taas ralliauto rooli

43-aastane Aava tuleb starti ühes semu Janno Siitaniga ning meeste istumise all saab olema sõbralt Vallo Nuuterilt laenatud Subaru Impreza STI, mis on Lõuna-Eesti meeste modifitseeritud.

Kui esmapilgul ei tundu Rally Estonia ühe peakorraldaja starti tulek midagi erilist, siis tegelikult on tegemist väiksemat sorti suursündmusega. Nimelt osales Aava sõitjana viimati mõnel võistlusel 2010. aastal, kui startis koos Silver Kütiga Kehala rallisprindil. Tõsi, vahepeal on teda näha olnud ka mõned rahvarallil, näiteks 2017. aastal Tapal, kuid seda Tarmo Hõbe paarimehena.

«Hea sõber Janno Siitan on mind juba aastaid «masseerinud. Tema rääkis mu ära, kaval mees,» lõi Aava usutluses Saarte Häälele letti seekordse «süüdlase».

Muideks, kui rallivõistlustel on Aaval 12-aastane paus, siis konkreetselt Saaremaa ralli puhul on paus veelgi pikem. Seal startis Aava viimati 2002. aastal, kui pidi Ford Focus WRC roolis leppima Margus Murakase järel teise kohaga. Murakase istumise all oli toona Toyota Corolla WRC.