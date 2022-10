Pommitamisi õigustanud Venemaa hokimängijad ründasid ukrainlasi: me tapame sind ja su pere

Continental Cupi esimese ringi puhaste paberitega läbinud Buz Adami esindab koguni 12 Venemaa hokimeest. Barcelona särgis mängib aga kaks Ukraina hokimeest ning lisaks on neil ukrainlasest peatreener Danõlo Didkovski.

«Kuulsin, kuidas meie treenerit ähvardati. Nad lubasid nii teda kui ka tema perekonna ära tappa. Kui üks venelastest skooris, siis uisutas ta meie eest läbi ning üritas meid alandada, karjudes, et olete Ukrainast ja õige on, et teie riiki pommitatakse,» lausus Barcelona mängumees Artem Ponomarenko.