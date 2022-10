Euroopa üks paremaid mängujuhte kritiseeris teravalt Jašikeviciust

Barcelona läks suurte ootustega möödunud hooajale vastu, ent jäi ilma nii Euroliiga kui ka Hispaania meistrivõistluste võidukarikast. Ühe põrujana vaadati just Calathese otsa, kes oli otsustavates kohtumistes selgelt liimist lahti.

«See oli midagi, mida ma pole varasemalt karjääri jooksul kogenud. Keeruliseks tegi selle asjaolu, et ma ei saanud õigupoolest arugi, mis toimub. Õnneks olen nüüd uue klubi leidnud ja kõik läks hästi. See on minu jaoks parim võimalus veel mängijana areneda,» lausus Fenerbahcega liitunud Calathes ning suunas seejärel kriitika Jasikeviciuse suunas.