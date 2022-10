Argentina läbi aegade üks säravamaid ründajaid tõmbab karjäärile joone alla

Alates 2020. aastast on Higuain mänginud USA jalgpalliliigas MLS ning seal püsinud parimate skooritegijate seas. Siiski teatas argentinlane, et 34-aastaselt on ta jalgpallis saavutanud kõike, mida soovida võiks ning nüüd soovib ta midagi muud proovida.

«See päev on saabunud, mil ma ütlen jalgpallile hüvasti! Jalgpall on andnud mulle väga palju ning mul on olnud au elada vägevat elu. Soovin täna tänada kõiki enda treenereid, kes mind karjääri jooksul aidanud. Seda nii Palermos, River Plates, Madridi Realis, Argentina koondises, Napolis, AC Milanis, Londoni Chelseas ja viimaseks Miami Interis.

Võtan kõik ilusad hetked endaga kaasa ning meenutad kunagi hea sõnaga. Mul on olnud usumatu karjäär ning olen saavutanud rohkem kui unistada oskaks. Otsuse loobumisest tegin juba kolm-neli kuud tagasi,» lausus Higuain.