Eesti vabavõitlus õitseb: koondis naasis Itaaliast suure medalisaagiga

«Mõlemad vastased olid pigem maadlejad, püstivõitlus oli minul nendest parem, aga minu nõrk koht oli püstimaadlus ja maas domineerimine – siiski suutsin esimese matši võita just maadluses. Arvan, et ka teine matš oli võidetav, aga vastasel oli rohkem kogemust (eelmisel aastal sai ta kulla – toim.). See oli suurepärane ja huvitav kogemus nii kõrgel tasemel võistelda. Me saime treeneriga aru, mis on minu vead ja oleme valmis nende kallal töötama. Mul on väga suur motivatsioon veel rohkem treenida ning olen kindel, et järgmisel korral on minu tulemused veelgi paremad,» lisas ta.