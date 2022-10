Anett Kontaveit alustas koostööd Šveitsi luksusbrändiga

«Tulise kire ja raugematu pealehakkamisega Anett Kontaveidi lugu on üks elukestvatest püüdlustest tipptaseme poole. Oma emalt, Ülle Milgilt saadud mängukirega on Anett alates 6. eluaastast mänginud tennist. Kolm aastat hiljem võitis ta esimese tiitli. Rahvusvahelisel areenil saavutas Anett kiiresti edu ning on esindanud enda riiki üle kogu maailma, sealhulgas Tokyo olümpiamängudel.