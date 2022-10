Tippkaardilugeja tõmbab ootamatult karjäärile joone alla

Hispaania ralli tähistab tema karjääri 102. ning ühtlasi viimast MM-starti. «See oli suur otsus. Rääkisin Craigiga pärast Sardiinia rallit, kus saime teise koha. Tundsin, et peagi on mul aeg kiiver varna riputada. Arutasime asja ning jõudsime kokkuleppele, et lõpetan enne Jaapanit, et anda uuele kaardilugejale enne Montet võimalus,» lausus Nagle DirtFishile.