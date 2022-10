Rootsi laskesuusatäht: Bach on Venemaa parim sõber dopinguskandaalis ning nüüd ka sõjas

25-aastane laskesuusataja avaldas Expresseni veergudel muret, et ROK ja Rahvusvaheline Suusaliit kaaluvad venelaste võistlema lubamist. Eriti teravalt rääkis ta ROKi presidendist.

«Ta on Venemaa parim sõber dopinguskandaalis ning nüüd ka sõjas. Huvitav küll, kust tema venemeelne suhtumine pärit on. Minu arvates on see väga kummaline,» lausus Samuelsson.

Venemaa presidendi Vladimir Putiniga heades suhetes Bach teatas hiljuti, et režiimist distantseeruvad venelased peaksid saama võistelda neutraalse lipu all. Eile kirjutas Postimees, et Bachil on Venemaaga suured ärisidemed.

Samuelsson märkis, et võrreldes kevadega ei ole mitte midagi muutunud, sest Venemaa sõdib jätkuvalt Ukrainaga. «Väga paljud Venemaa sportlased levitavad propagandat,» lisas Samuelsson.

Tema hinnangul oleks see probleem, kui Venemaa ja Valgevene sportlased võistleksid koos ukrainlastega. «See näeks väga kummaline välja. Teame, kui tähtis roll on spordil propagandas. Me peame olema vastutustundlikud,» ütles ta.