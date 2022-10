Saaremaa rallile registreerus 168 ekipaaži

Saaremaa rallil on startimas 168 ekipaaži kaheksast erinevast riigist ja tihedat võitlust poodiumikohtade nimel on oodata kõigis üheksas võistlusklassis. Ralli üldvõidu nimel hakkavad rinda pistma koguni üheksa R5 rallimasinat, kellele pakuvad konkurentsi ka EMV1 arvestusse kuuluvad proto autod. Teiste tuntud nimede seas asuvad Škoda Fabia R5 masinatel starti ka Saaremaa kohalikud mehed Ken Torn ja värske autoralli juunioride maailmameister Robert Virves.

Pealtvaatajad nii siit- kui ka sealtpoolt merd on rallile igati teretulnud. Kiiruskatsed on tasulised ja külastajatel tuleb soetada rallipass hinnaga 20 eurot, mis kehtib mõlemal päeval kõikidel katsetel. Peale rallipassi on võimalus soetada katsetele viivatelt ligipääsuteedelt ka katsepõhiseid pääsmeid hinnaga 10 eurot. Lapsed kuni 15. eluaastani (k.a) pääsevad kiiruskatsetele tasuta. Ralli hoolduspark on aga kõigile huvilistele tasuta.