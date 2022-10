Liverpooli 75 miljonit eurot maksnud ründaja: ma ei saa midagi aru, kui Klopp räägib

Nunez liitus Liverpooliga suvel Benficast 75 miljoni euro suuruse üleminekutasu eest. Hooaja eel pidasid vutifännid debatti, kas paremini õnnestub uues klubis läbi lüüa Nunezil või Manchester Cityga liitunud Haalandil. Tänaseks on see küsimus saanud ammendava vastuse – Nunezil on kirjas üks värav, Haalandil 14.