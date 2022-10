13-aastast sportlast vägistanud treener mõisteti enam kui 100 aastaks vangi

Lopese üle mõisteti kohut Sao Paulos asuvas Sao Bernanrdo do Campo kohtus. Globo Esporte veebiportaal avalikustas sporditreeneri kohtuotsuse, mis muidu oli avalikkusele salastatud.

Veebilehe andmetel leidis kohus, et Lopes on süüdi mitmes vägistamises. Need olid toime pandud 20 aasta jooksul, mil ta oli rahvuskoondise treeneriks. Tema karjäär lõppes täpselt enne Rio olümpiamänge, mil ühe hoolealuse vanemad esitasid treeneri suhtes avalduse.