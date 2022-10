Neuville loodab, et Hyundai loobuks Solbergiga vangerdamisest

Neuville sõnul peaks Solbergile võimaldama hoopis neljandasse autosse istumise, kus tal poleks mingit pinget punktikohtade nimel võistelda. Nõnda on belglase sõnul areng oluliselt kiirem ning Norra-Rootsi rallimees suudaks paremaid tulemusi näidata.

Hetkel on Solberg sõitnud kaheksa MM-rallit ja Sordo saanud neli võimalust. Noorem sõidumees on aga teinud pinge all mitmeid vigu ning kõige valusam neist tuli Soome MM-rallil, kus tal õnnestus sõita vähem kui 300 meetrit.