FIA mängib vormeliinimeste närvidega: kas Verstappen jääb MM-tiitlist ilma?

Max Verstappen (vasakul) tähistamas koos meeskonnaga mullust MM-tiitlit. Tuleval esmaspäeval selgub, kas too pidu võis toimuda asjatult.

Terve vormelimaailm näris täna küüsi, sest just 5. oktoober pidi olema see päev, mil selgub lõplik tõde eelmise F1 hooaja kohta. Nimelt ringlevad kuluaarides juba mõned päevad jutud, justkui olevat Red Bulli meeskond rikkunud mullu kulureegleid, millest tulenevalt on sattunud ohtu ka Max Verstappeni MM-tiitel. Ent selgust selle koha pealt täna ei tulnudki…