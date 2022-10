Kerr Kriisa: rahvuskoondised on oma mõtet kaotamas

Punter, kes nimetati hiljuti Belgradi Partizani kapteniks, sõnas intervjuus, et tal oleks suur au kuuluda Serbia rahvuskoondisesse. Kui peatreener Svetislav Pesic talle koondisekutse saadaks, siis ta võtaks selle kindlasti vastu.

«Ma kuulsin tõesti võimalust, et Serbias võib ka välismängija koondisega liituda. Kui kutse minuni peaks jõudma, siis olen väljakutsele avatud. Mõistagi peaksin tegema seda vabast ajast kahe hooaja vahel, ent tegemist on võimalusega, mis tuleb korra elus,» lausus Punter, kellest saaks esimene välismängija Serbia koondises.

Kerr Kriisa andis enda meelsusest teada Twitteri postituses. 21-aastase eestlase hinnangul pole selline käik ikkagi õige. «Rahvuskoondised on kaotamas enda mõtet,» kirjutas Kriisa.

National teams losing its point 🫠 https://t.co/r2aD4enZ9b

Kriisaga on samal seisukohal Argentina korvpallilegend Pablo Prigioni, kes kommenteeris suvel Hispaania koondise ja Lorenzo Browni olukorda. «Olen alati selle vastu olnud. Minu jaoks peaksid rahvuskoondises ikka ainult ühe riigi sportlased mängima. Klubi tasemel mängivad väga rahvusvahelised seltskonnad ning see on suurepärane.