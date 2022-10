Rekordeid purustava Saaremaa ralli tulevik on lahtine

Nädalavahetusel 55. korda toimuval Saaremaa rallil on stardis kõik kodused tippsõitjad peale Ott Tänaku ning osalejate arv on viimaste aastate kontekstis rekordiline. Vastukaaluks on aga koroona-aastad kahandanud publikuhuvi. Tagatipuks on võistluse tulevik lahtine, sest praeguste korraldajate lubadus viis aastat rallit vedada saab selle aastaga täis.