Järjekordsed rekordid purustanud Haaland oli teel veel ühe kübaratriki poole, aga võeti poolajal mängust välja

Haaland sahistas võrku 7. ja 32. minutil, vaheajaks oli City edu 3:0 ja mängu lõpuks 5:0. «Ta on sel hooajal mänginud palju minuteid ning mäng oli kontrolli all. Cole Palmer on samuti tippmängija ja tahtsin talle anda mänguaega. Erling saanuks mängida kauem, aga pidasin paremaks talle puhkust anda. Mõtleme juba nädalavahetusel Southamptoniga peetava mängu peale, eelmisel hooajal me seda meeskonda ei võitnud,» vahendas Norra ajaleht VG Guardiola mängu järel antud selgitust.