Poksiliidu president Klandorf: pole põhjust venelaste osalusel peetavaid võistlusi boikoteerida

Poksiliidu president Kalle Klandorf lausus alustuseks, et Eestis lähtutakse endiselt märtsis vastu võetud otsustest ning Venemaa ja Valgevene sportlasi meile võistlema ei oodata. «IBA mõistis märtsis hukka Venemaa sõjalise tegevuse Ukrainas ning võttis vastu otsuse, et Venemaal ja Valgevenes võistlusi ei peeta ning nende riikide sportlased pole võistlustele oodatud. Teave, mis eile ringlema läks, tähendab IBA juhatuse otsust, aga see pole tõsiseltvõetav dokument nii kaua, kuni see pole alaliitudeni jõudnud. Meile veel ei ole. Seniks juhindume märtsikuisest otsusest. Kui eile vastu võetu tuleb ametlikult, istume alaliidu juhatusega kokku ja küsime IBA-lt, mida see tähendab?» ütles Klandorf.