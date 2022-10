Hyundai andis Solbergile kinga!

Solbergil on tänavu ette näidata 6., 10., 13., 4. ja 5. koht. Samas kolmel rallil pole ta isegi finišisse jõudnud. Noor sõitja on olnud ebakindel vaat et igal etapil.

«Muidugi olen pettunud, aga austan tiimi otsust minna edasi kolme auto ja vaid kogenud sõitjatega,» nentis Solberg. «Olen tänulik, et minuga on alati avatult suheldud. Tean, et see otsus polnud ka neile meeldiv. Sain hea kogemuse edasiseks karjääriks. Tänavuse hooaja lõpus täidan oma ülesandeid nii, nagu peab.»