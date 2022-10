EOK: ühis- ja keskkonda ebaadekvaatselt hindavalt poksiliidult liikmesuse võtmiseks pole alust

Rahvusvaheline Poksiliit (IBA) teatas kolmapäeval, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel taas võistelda oma riigi nime, lipu ja hümni all. Soome poksiliit teatas selle peale, et boikoteerib venelaste osalusel peetavaid võistlusi. Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf aga ütles Postimehele, et ei näe põhjust boikoteerimiseks. Kuidas hindab koduse poksiliidu seisukohti Eesti Olümpiakomitee (EOK)?