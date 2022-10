JAANUS KRIISK ⟩ Team Estonia juhib juhust, mitte protsessi, ehk Lugu 5-eurosest lõunasöögist

Aga Team Estonia eesmärk on ju suurem ja uhkem – minimaalselt on soov teha järele meist natuke suurema Sloveenia või meist neli korda väiksema Islandi spordimaa imet. Aga juhust juhtides ja Tallinnast väljapoole mitte minnes ei õnnestu see kuidagi. On juba ette võimatu.

Kas meie spordijuhid seda ei tea ega tunneta? Tõenäoliselt tunnetavad, aga aastakümneid selles ametis olles jahtub igal inimesel energia ja kirg. Seda on tunda ka Eesti spordi juhtide osas. Sõnumite kõrgelennulisus ja igapäevane panustamine on kaks väga erinevat asja! Konkurentsi pole ja monopol on alati monopol, eluvaldkonnast sõltumata.

Mida oleks vaja teha, et Team Estonia hakkaks mõjutama protsessi? Ehk üritada natukenegi järele teha Sloveenia või Islandi spordimet.

Tuleb minna spordi oskusteabe jagamise algusesse

Tegelikult pole palju vaja. Tuleb lihtsalt minna spordi oskusteabe jagamise algusesse ehk esimese treeneri juurde. Esimene treener on see inimene, kes tegelikult ja igapäevaselt teeb tööd, et riigi sportlik tase võiks tõusta. Loosungid, spordi propagandanädalad, üksikud tipud mingil alal ning ülepolitiseeritud spordi juhtorganid seda ei tee.

Hetke nad natuke mõjutavad, ent pikaajalisust ei taga kunagi. Vaja läheb ikka ja ainult esimest treenerit oma tarkuse ja motivatsiooniga teha teha noore areneva inimesega iga päev tööd. Andmaks õigeid impulsse nii vaimses plaanis kui füüsilisel tasandil.