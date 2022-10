Itaalia ralliportaal pakub: Tänaku koha Hyundais võtab Mikkelsen, Solbergi oma Breen

Portaal vaatleb just seda, milliseks võib järgmisel aastal kujuneda Hyundai meeskond. Rallyssimo teatel on kindel, et tiimis jätkab belglane Thierry Neuville.

Ott Tänakul on küll veel aasta lepingut järel, kuid väidetavalt on jõutud kokkuleppele, mis sobib kõigile osapooltele.

Portaal toob välja asjaolu, et Hyundai praeguse kahe parema sõitja suhted pole sugugi pilvitud. See tuli välja näiteks Belgia rallil, kus Neuville viskas avalikult Tänaku üle nalja. Ning see jätkus Kreekas, kus Tänak lootis, et tiim ta Neuville'ist mööda lubab, et tal säiliksid teoreetiliseltki veidi paremad võimalused MM-tiitli püüdmiseks. Ent tiimijuht Julien Moncet keeldus.