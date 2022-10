Eesti vormelitalent liitub järgmisel hooajal FIA F3-sarjaga

«Olen väga õnnelik, elevil ja tänulik, et saan 2023. aasta FIA vormel 3 meistrivõistlustel sõita sellise meeskonnaga nagu Prema. Nad on tõestanud end aastast aastasse, omades alati kolme autot ja näidates suurepärast tempot.

Mul on hea meel, et veedan uue aasta nendega ja ma tunnen, et nad annavad mulle parima võimaliku paketi, et proovida võita meistritiitlit. Ootan väga, mida suudame järgmisel aastal saavutada,» ütles Aron pressiteate vahendusel.