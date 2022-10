FOTO ⟩ Erootikamodell heitis tribüünil riided seljast: näitan oma keha, millal tahan

Coyote Cute viskas riided seljast Serie B-s mängiva Bari kodustaadionil San Nicola. Nüüd on pildid napis riietuses jalgpallifännist teinud maakerale mitu tiiru peale. Itaalia meedia andmetel on aga naise vastu algatatud uurimine ning teda ähvardab mitmetuhande euro suurune trahv.

Foto Coyote'st, mis on tekitanud palju poleemikat:

«Naisena näitan oma keha, kuidas ja millal tahan. Ma ei tunne, et ma oleksin seda tehes kedagi alavääristanud. See on minu teadlik valik naisena,» ütles modell kohalikule väljaandele BariViva.