MK-hooaeg toob kaks olulist muudatust, sportlased avaldasid pahameelt

Laskesuusatamise MK-sarja alguseni on jäänud natuke vähem kui kaks kuud. Vahetult enne uue hooaja algust teatas Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU), et reeglites on tehtud kaks muudatust, mis puudutab punktide kogumist. Rootsi laskesuusataja Sebastian Samuelsson arvas, et et sportlasi ei võetud reeglite uuendamisel piisavalt kuulda.