Toyota WRC-tiim avalikustab saladuse kõige varem paari nädala pärast

MM-sarjas on jäänud sõita veel kaks etappi, selle kuu lõpus Hispaanias ja novembris Jaapanis. Toyotal on võimalus kodusele etapile Jaapanis vastu minna aga pingevabalt, kui Kataloonias võidetaks ka tootjate meistritiitel.

Tegelikult on ka Toyota sõitjaterivi järgmiseks aastaks sisuliselt paigas. Teada on, et Kalle Rovanperäl ja Elfyn Evansil on järgmiseks aastaks lepingud olemas, kuid kuidas jagatakse kolmandat autot, on veel lahtine.

Sel hooajal on Toyota kolmandas autos sõitnud Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier, neist viimane on stardis hooaja kahel viimasel etapi.

Lappi on varasemalt öelnud, et võiks meeskonnas jätkata poole kohaga sõitjana ning see tundub tõenäoline variant, kirjutab rallit.fi.

Ogier kinnitas pärast Uus-Meremaa rallit, et ka tema plaan pole muutunud. «Mul pole huvi täiskohaga autoralli MM-sarja naasta. Olen rahul, kui saan mõnda sõitu nautida ja näidata, et suudan healt positsioonilt startides sõita ja meeskonnale häid punkte tuua,» ütles Ogier.

Kõige pöörasemate kuulduste järgi on Toyota endale palganud Ott Tänaku. Eestlase tagasitulek tundub väga ebatõenäoline, sest meeskonnas pole lihtsalt ruumi. Ja miks muuta võitnud koosseisu? Just selle küsimusega on pead vaevanud tiimipealik Jari-Matti Latvala.