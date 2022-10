Absurd? Vutifännid algatasid petitsiooni, et Haaland Inglismaa kõrgliigast välja visata

Või õigupoolest vaimustuvad nemadki 22-aastase ründaja tegemistest. Lihtsalt samaaegselt leitakse, et kaheksa mänguga 14 väravat löönud edurivimees on Premier League'i jaoks lihtsalt liiga hea ning tuleks ausat mängu silmas pidades Inglismaa kõrgliigast eemaldada.

Petitsiooni algataja Shane Lee kirjutab: «Erling Haaland on tõsine probleem. Ta ilmub eikusagilt (out of the blue - viide City helesinisele kodusärgile - toim) ja rikub järjepidevalt selle suure riigi töölisklassi elu. Selle probleemiga tuleb tegeleda, et kaitsta miljonite inimeste vaimset tervist.